2020-05-05T12:00:03+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек

Число подтвержденных диагнозов составило 226
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургский Оперштаб по коронавирусу привел новые данные.Петербургский Оперштаб по коронавирусу привел новые данные.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с коронавирусом привел свежую статистику по состоянию на утро 5 мая. Так, за минувшие сутки в городе было проведено больше пяти тысяч обследований на коронавирусную инфекцию .

- Тест на COVID-19 сдал 5241 человек. На утро 5 мая на карантине находится 3258 человек. Из них 113 - в обсерваторе в пансионате «Заря», 676 - на самоизоляции, 2469 – контактные, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим общероссийский Информационный центр обнародовал новые данные, согласно которым в городе заболели 226 человек. Это меньше, чем в последние дни, когда диагноз подтверждался более, чем 300 случаях. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 5572 пациента.

1468 горожан выздоровели. Причем за сутки прибавка составила 271 человек и впервые превысила число заболевших.

Количество смертельных исходов со вчерашнего дня не изменилось и составляет 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге