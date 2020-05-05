В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек

5 Май 2020 2020-05-05T12:00:03+03:00

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Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с коронавирусом привел свежую статистику по состоянию на утро 5 мая. Так, за минувшие сутки в городе было проведено больше пяти тысяч обследований на коронавирусную инфекцию .

- Тест на COVID-19 сдал 5241 человек. На утро 5 мая на карантине находится 3258 человек. Из них 113 - в обсерваторе в пансионате «Заря», 676 - на самоизоляции, 2469 – контактные, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим общероссийский Информационный центр обнародовал новые данные, согласно которым в городе заболели 226 человек. Это меньше, чем в последние дни, когда диагноз подтверждался более, чем 300 случаях. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 5572 пациента.

1468 горожан выздоровели. Причем за сутки прибавка составила 271 человек и впервые превысила число заболевших.

Количество смертельных исходов со вчерашнего дня не изменилось и составляет 37.

ИСТОЧНИК KP.RU