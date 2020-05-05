2020-05-05T12:20:56+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов

Дикие «пятачки» бродили прямо под экотропой в заказнике «Раковые озера» [видео]
Петр КИБЕР
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В Ленобласти под экотропой бродила семья кабанов.В Ленобласти под экотропой бродила семья кабанов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Не коронавирусом единым жива повестка дня. В праздничные дни хочется «отключиться» от сводок о заболевших, и почитать простые, добрые новости. Например, про гуляющую семью диких кабанов в Ленинградской области.

- Заказник «Раковые озера». Кабаны свободно гуляют под экотропой, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В доказательство своих слов чиновники опубликовали и видео, на которых действительно видны дикие «пятачки» бродящие по болоту. Впрочем, в заказнике на Карельском перешейке, расположенном в Выборгском районе Ленобласти, им раздолье. И человек никак не мешает своим присутствием природе.

Увы, но пока полюбоваться на кабанов можно только удаленно – из-за коронавируса действует режим карантина. Ну а после его окончания, всех жителей Петербурга и Ленинградской области здесь ждут в гости.

В Ленобласти заметили семью гуляющих кабанов.Видео: пресс-служба правительства ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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