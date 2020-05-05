В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама

5 Май 2020 2020-05-05T12:38:06+03:00

В Пулково встречают вывозные рейсы из США и Вьетнама. Фото: Олег ЗОЛОТО

А накануне в Петербург прилетели туристы из Индонезии и Таиланда

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Почти полтысячи российских туристов прибывают в Петербург из заграницы. Вечером 4 мая 340 человек двумя рейсами уже прибыли в Пулково из Индонезии и Таиланда, а 5 числа в аэропорту Северной столицы ждут еще 119 соотечественников, застрявших из-за коронавируса в США и Вьетнаме.

- 5 мая Два авиарейса доставят в Санкт-Петербург россиян из Лос-Анжелеса и Нячанга. 119 человек в аэропорту Пулково встретят медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города, - сообщает пресс-служба Смольного.

Все прибывшие россияне сдадут тесты на коронавирусную инфекцию, а их багаж продезинфицируют. Туристов, в сопровождении полиции, отвезут по домам, или в обсерватор на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец».

Прилетевшим выдадут предписание о соблюдении 14-дневного карантин. Штраф за его нарушение – от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что вечером 4 мая в Пулково приземлились рейсы из Денпасара и Бангкока, которые доставили в город 230 россиян из Индонезии и 110 из Таиланда. В большинстве это петербуржцы и жители Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU