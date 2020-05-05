Стали известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T13:13:09+03:00

В Ленобласти еще 53 заразившихся коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список населенных пунктов региона, где были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на утро 5 мая их зафиксировано 53.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - информирует пресс-служба областного правительсвтва.

Заболевшие выявлены во Всеволожске, Мурино, Кудрово, поселке имени Морозова. Все - Всеволожский район.

Также в поселках Первомайское, Рощино и Цвелодубово (Выборгский район);

- В Гатчине, поселках Сиверский, Пудомяги, Батово, Терволово, городе Коммунар и в Психиатической больнице имени Кащенко, расположенной в поселке Никольское (Гатчинский район).

Кроме того в список вошли: Кингисепп; Кириши; Новоселье, Ропша (Ломоносовский район); поселок Никольский (Подпорожский район); Кузнечное и Плодовое (Приозерский район), а также город Тихвин.

По состоянию на 5 мая в Ленобласти подтверждены 1149 заболевших. 258 из них выздоровели, а трое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU