В Петербурге 8-летний ребенок ударил ножом пьяного отца, который напал на его маму и старшего брата

5 Май 2020 2020-05-05T13:40:17+03:00

На проспекте Ветеранов сын с ножом бросился защищать мать и брата от пьяного отца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Следственное управление петербургского Главка завело сразу два уголовных дела после семейного конфликта в Кировском районе, где 8-летний мальчик с ножом бросился на отца. Ребенок поступил так, чтобы защитить мать и старшего брата от пьяного папаши.

- 4 мая 2020 года около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир на проспекте Ветеранов. 44-летний неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал 40-летнюю супругу, а также угрожал ей, 19-летнему пасынку и 8-летнему сыну, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшим на вызов полицейским женщина рассказала, что младший сын, видя угрозу со стороны отца, схватил нож и бросился ее защищать. 8-летний мальчик несколько раз полоснул мужчину по спине, нанеся ему поверхностные раны.

Раненному оказали медпомощь, его жизнь вне опасности. Когда скандалист поправится, ему придется предстать перед судом. Дела возбуждены по статьям: «Угроза убийством».

Учитывая все обстоятельства, до суда мужчина скорее всего побудет под арестом. Пока он задержан, ему избирается мера пресечения.

Известно, что семья не числилась неблагополучной и на учете не состояла.

ИСТОЧНИК KP.RU