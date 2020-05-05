Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области ввел обязательный масочный режим сразу в семи районах региона. Теперь носить защитные средства в транспорте и общественных местах, в том числе магазинах, должны жители Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов.
- Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная, - говорится в заявлении Александра Дрозденко, опубликованном в его «Инстаграме».
Таким образом, в список попали самые проблемные по коронавирусу населенные пункты Ленобласти. В том числе крупные города: Выборг, Гатчина, Тосно (здесь кроме коронавируса есть проблема и со вспышкой кори), а также ближайшие соседи Петербурга – Мурино с Кудрово.
Те районы, которые не попали в список, имеют шансы на послабления режима самоизоляции с 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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