2020-05-05T16:13:42+03:00
Общество

Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области

Александр Дрозденко вышел на работу после двух недель самоизоляции и сразу принял жесткие решения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Мурино и Кудрово теперь обязательно ходить в маске.В Мурино и Кудрово теперь обязательно ходить в маске.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Губернатор Ленинградской области ввел обязательный масочный режим сразу в семи районах региона. Теперь носить защитные средства в транспорте и общественных местах, в том числе магазинах, должны жители Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов.

- Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная, - говорится в заявлении Александра Дрозденко, опубликованном в его «Инстаграме».

Таким образом, в список попали самые проблемные по коронавирусу населенные пункты Ленобласти. В том числе крупные города: Выборг, Гатчина, Тосно (здесь кроме коронавируса есть проблема и со вспышкой кори), а также ближайшие соседи ПетербургаМурино с Кудрово.

Те районы, которые не попали в список, имеют шансы на послабления режима самоизоляции с 12 мая.

drozdenko_audrozdenko_au
В Мурино, Кудрово и семи районах Ленинградской области ввели обязательный масочный режим
629 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса
Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией
Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге впервые превысило количество новых заболевших
В Петербурге 8-летний ребенок ударил ножом пьяного отца, который напал на его маму и старшего брата
Стали известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге