Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области

5 Май 2020 2020-05-05T16:13:42+03:00

В Мурино и Кудрово теперь обязательно ходить в маске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Дрозденко вышел на работу после двух недель самоизоляции и сразу принял жесткие решения

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Губернатор Ленинградской области ввел обязательный масочный режим сразу в семи районах региона. Теперь носить защитные средства в транспорте и общественных местах, в том числе магазинах, должны жители Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов.

- Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная, - говорится в заявлении Александра Дрозденко, опубликованном в его «Инстаграме».

Таким образом, в список попали самые проблемные по коронавирусу населенные пункты Ленобласти. В том числе крупные города: Выборг, Гатчина, Тосно (здесь кроме коронавируса есть проблема и со вспышкой кори), а также ближайшие соседи Петербурга – Мурино с Кудрово.

Те районы, которые не попали в список, имеют шансы на послабления режима самоизоляции с 12 мая.

drozdenko_au В Мурино, Кудрово и семи районах Ленинградской области ввели обязательный масочный режим

ИСТОЧНИК KP.RU