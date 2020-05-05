«Шашлычникам», жарившим мясо на Сенной площади, грозит до 15 суток за хулиганство
Веселая шутка или откровенное хамство – такие крайние оценки получила выходка двух уроженцев Новгородской области, которые решили пожарить шашлыки в историческом центре Санкт-Петербурга и разожгли мангал прямо на Сенной площади. Полиция юмор не оценила уже сегодня поймала обоих горе-блогеров.
- В ходе проверки установлено, что инцидент произошел 2 мая около 17.30. Оперативно были определены личности двух молодых людей, принимавших участие в запечатленных событиях. Ими оказались 28 и 27-летние жители города Боровичи Новгородской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На видео, опубликованном в «Инстаграме» одного из мужчин, с ними была и девушка, но ее в полицию не привезли. А вот молодым людям в отделении пришлось писать объяснительные.
К слову, у старшего из них 5 мая оказался день рождения. Подарком на него стали административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии – шашлыки посчитали проведением массового мероприятия.
Теперь блогерам светит крупный штраф и до 15 суток административного ареста. Точную меру наказания определит суд.
Блогеров, жаривших шашлыки на Сенной площади, поймала полиция.Видео: соцсети / ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU