Губернатор Петербурга проверил, как дезинфицируют вокзалы города

5 Май 2020 2020-05-05T20:12:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На длинные майские праздники, особенно при хорошей погоде, многие петербуржцы отправились на свои загородные дачи или же погостить. Пассажиропток на станциях вырос в разы. А чтобы быть уверенным в безопасности горожан, губернатор Северной столицы лично проверил, как дезинфицируют железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга.

- Начался дачный сезон – многие выезжают за город семьями, с детьми, на свои участки едут жители серебряного возраста. Вокзалы и железнодорожные составы требуют особого, пристального внимания в период пандемии, - написал глава города на своей странице «ВКонтакте».

Посмотреть, как сотрудники РЖД проводят дезинфекцию, Александр Беглов прибыл на Финляндский и Московский вокзалы Петербурга. Сам губернатор был без защитного щитка, в котором посещал роддома, но в респираторе.

- На вокзалах сейчас делается все, чтобы и сотрудники, и пассажиры были здоровы. Но и от горожан зависит очень многое. Если вы чувствуете недомогание – отмените поездку, - отметил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU