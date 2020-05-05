2020-05-05T20:56:02+03:00
Общество

В Ленобласти героев-фронтовиков поздравили персональным парадом

Перед ветеранами, живущими в Луге, прошли солдаты и офицеры Западного военного округа
Петр КИБЕР
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В Луге двум ветеранам войны устроили персональный парад. Фото: пресс-служба правительства ЛОВ Луге двум ветеранам войны устроили персональный парад. Фото: пресс-служба правительства ЛО
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Поздравлять ветеранов персональным парадом становится в России доброй традицией. Пожилые люди, а многим уже далеко за 90,не всегда могут пойти на торжества в День Победы. Особенно сейчас, в период карантина. Но праздник должен быть. И в Ленинградской области для двух героев-фронтовиков устроили персональное 9 мая.

- Колонной перед окнами участников Великой Отечественной войны, проживающих в Луге, прошли противотанковые пушки МТ-12, системы реактивного залпового огня «Град», боевые разведывательные машины БРДМ, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Во главе парадной колонны шел плавающий автомобиль-транспортер переднего края ЛуАЗ, украшенный в тематике 75-летия Великой Победы.

А принимали парад кавалер орденов Красной звезды, Отечественной войны I степени, награжденный медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 98-летний подполковник Александр Семенов и 93-летний Герой Социалистического Труда, ушедший партизаны в 16 лет, и награжденный орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени Валентин Гребнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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