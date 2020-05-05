Смольный подтвердил, что еще четыре медика в Петербурге умерли от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным четверых медиков, умерших от коронавируса. Александр Беглов позвонил родственникам старшего врача Городской станции скорой помощи Владимира Малькевича и близким медсестры НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой, а также санитарок НИИ имени Вредена Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа.
- В эти дни, когда наш город, как и весь мир борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.
Александр Беглов отметил, что Петербург будет помнить всех медиков, ставших жертвами пандемии. Также он призвал горожан к ответственности и не нарушать режим самоизоляции.
Напомним, что о смерти врача Городской станции скорой помощи Владимира Малькевича и медсестры НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой стало известно 5 мая. Гибель санитарки НИИ имени Вредена Юлии Ясюлевич была подтверждена накануне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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