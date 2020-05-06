Погода 6 мая в Санкт-Петербурге: Солнечно и без осадков

6 Май 2020 2020-05-06T07:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Который день подряд в Санкт-Петербурге стоит прекрасная погода. Утром в среду, 6 мая 2020 года, солнце начало подниматься из-за горизонта еще в 4 утра и к 7 успело осветить каждый уголок Северной столицы. По прогнозам синоптиков, город ожидает теплая погода без осадков.

- В среду, 6 мая, в Санкт-Петербурге будет без осадков, переменная облачность. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 4-6 градусов тепла, днем прогреется до плюс 14-16 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такая же теплая и солнечная погода пробудет в Санкт-Петербурге ближайшие дни. Так, в ночь со среды на четверг, 7 мая, и ночью 8 мая температура воздуха будет держаться в пределах плюс 3-6 градусов, а днем в районе плюс 10-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU