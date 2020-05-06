2020-05-06T08:06:02+03:00
Происшествия

Самосвал протаранил две легковушки утром на Таллинском шоссе

На месте ДТП работают реанимация и скорая помощь
Лилия КОЗЛОВА
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Две легковушки пострадали в жестком ДТП с самосвалом на Таллинском шоссеДве легковушки пострадали в жестком ДТП с самосвалом на Таллинском шоссеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге утром среды, 6 мая 2020 года, началось с серьезной аварии. На Таллинском шоссе около 7 часов столкнулись самосвал и два легковых автомобиля. Последние оказались всмятку, грузовик цел. О случившемся свидетели рассказали в социальной сети.

- На светофоре у «Ленты» самосвал Volvo FM проехал через Skoda и Renault, - рассказал очевидец.

Как именно произошло столкновение, свидетели аварии не рассказали. Однако последствия оказались очень серьезными. У Skoda буквально оторвало заднюю часть машины, где располагался багажник. Второй автомобиль остался целее.

Уточнений о количестве пострадавших, а также тяжести их состояния пока не поступало. Известно, что сейчас на месте аварии уже работают врачи из «кареты» скорой помощи, а также реанимации.

Тем временем на Таллинском шоссе в районе, где произошло ДТП, образуется небольшой затор. На данный момент маленькая пробка растянулась всего на 700 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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