Стая редких тундровых лебедей попала на видео в Ленинградской области

6 Май 2020 2020-05-06T08:37:24+03:00

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В Ленинградскую области прилетели редкие лебеди – тундровые, которые лишь два раза в году появляются в наших краях. Небольшая, белоснежная птица, занесенная в Красную книгу России, оказалась в этих краях не случайно – здесь лебеди делают остановку во время сезонного перелета. 4 мая в сети появилось видео петербургского биолога Павла Глазкова, который подробно рассказал о прекрасных птицах.

- У нас малый тундровый лебедь встречается лишь на пролете. Гнездится он в тундре. Всего через Ленинградскую область пролетает около 5 тысяч этих грациозных птиц. У нас они могут задержаться до месяца. Тундрового же лебедя в нашем регионе можно встретить только весной и осенью. На полях, внутренних озерах, на Ладоге и на мелководье Финского залива, - рассказал Глазков.

Этот вид лебедей можно спутать с лебедем-кликуном, который тоже встречается в нашей области. Но тундровый лебедь гораздо меньше кликуна по размеру. Кроме того у них отличается окраска клюва. У тундрового лебедя желтое пятно на клюве не доходит до ноздрей и имеет округлую форму, а у кликуна заостренной формы и заходит за ноздри.

Стая тундровых лебедей прилетела в Ленинградскую область .Малый или тундровый лебедь - птица занесена в Красную книгу России. Этот вид лебедей можно спутать с лебедем-кликуном, который тоже встречается в нашей области. Но тундровый лебедь гораздо меньше кликуна по размеру. Кроме того у них отличается окраска клюва. У тундрового лебедя желтое пятно на клюве не доходит до ноздрей и имеет округлую форму, а у кликуна заостренной формы и заходит за ноздри. У нас малый тундровый лебедь встречается лишь на пролете. Гнездится он в тундре. Всего через Ленинградскую область пролетает около 5 тысяч этих грациозных птиц. У нас они могут задержаться до месяца. Тундрового же лебедя в нашем регионе можно встретить только весной и осенью. На полях, внутренних озерах, на Ладоге и на мелководье Финского залива. Не случайно они облюбовали мелководье! Здесь, на глубине полуметра в грунте перезимовывают клубеньки водного растения рдеста гребенчатого - излюбленного корма лебедей. Выражаю благодарность Мирославу Бабушкину за предоставленное видео лебедя-кликуна (2:22-2:32).

ИСТОЧНИК KP.RU