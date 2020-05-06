Японские карпы поселились в маленьком пруду у многоэтажки в Санкт-Петербурге

6 Май 2020 2020-05-06T08:50:13+03:00

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Житель Санкт-Петербурга решил превратить свой обычный двор в спальном районе в настоящий японский сад. В среду, 6 мая 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором горожанин выпустил в импровизированный прудик, сделанный в палисаднике возле многоэтажки, настоящих японских карпов. Вид мгновенно оживился.

- На рыбок надо смотреть, говорят, что они успокаивают, - отметили комментаторы в социальной сети.

Где именно находится пруд с карпами кои, автор видео не рассказал. Однако некоторые горожане все же предположили, что такая красота появилась возле одного из домов на Русановской улице.

Стоит отметить, что большинство пользователей соцсети отметили, что долго этим прекрасным рыбкам в пруду не прожить. Больше всего они грешат на вандалов, которые могут достать всех обитателей прудика. Другие же понадеялись, что «японский сад» будет долго радовать глаз местных жителей.

Японские карпы поселились в пруду в спальном районе Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU