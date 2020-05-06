Инвалид-колясочник всадил нож в живот мужчине во время конфликта в Санкт-Петербурге

6 Май 2020 2020-05-06T09:05:35+03:00

Полиция разбирается в конфликте между инвалидом и раненым в живот мужчиной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства при которых 41-летний мужчина получил тяжелое ранение. Как стало известно в среду, 6 мая 2020 года, под подозрение попал инвалид-колясочник, с которым накануне пострадавший распивал алкогольные напитки.

- В 20:14 часов 5 мая через телефон 112 поступило сообщение от мужчины о том, что у дома 76 по Краснопутиловской улице неизвестный ударил его ножом. Полицейским, прибывшим на место, он рассказал, что распивал спиртное с малознакомым мужчиной на инвалидом кресле. Потом они поссорились, в ходе чего тот всадил нож пострадавшему прямо в живот, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, с повреждением внутренних органов, в тяжелом состоянии.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Во время допроса он все отрицал.

В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU