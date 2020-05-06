Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года составили 7 человек

6 Май 2020 2020-05-06T09:18:03+03:00

Еще 7 человек заболели коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года

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Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года. Так, в республике инфекция подтвердилась еще у семи человек, все они находятся в Петрозаводске. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 110 случаев инфицирования COVID-19.

- Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 17,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 105,9 случаев, по Северо-Западу – 83,3, - отметили в администрации республики.

За все время эпидемии в Карелии уже проведено почти 19 тысяч обследований на коронавирус, 495 за последние сутки. Выздоровели 19 человек, двое были выписаны из больницы 5 мая. Смертельных случаев зарегистрировано не было.

На строгой самоизоляции находятся более 5,5 тысяч человек, в местах обсервации – 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU