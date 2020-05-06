Ревнивец порезал двух соперников на глазах возлюбленной в Санкт-Петербурге

6 Май 2020 2020-05-06T09:32:48+03:00

Все трое оказались госпитализированы, кто в больницу, кто в поликлинику

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Настоящие шекспировские страсти развернулись в поселке Шушары, что в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 5 мая 2020 года, в квартире 34-летней местной жительницы произошла жесткая драка с поножовщиной, после которой госпитализированы были трое человек. Всему причиной оказалась мужская ревность.

- В 11:30 часов 5 мая 34-летняя женщина позвонила в 112 и сообщила, что в ее квартире в доме 6 по Вилеровскому переулку происходит ожесточенная драка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда на место прибыли врачи и полиция, то потасовка уже закончилась. Оказалось, что в гостях у женщины находились трое мужчин. Один из них, 35-летний монтажник, в результате ссоры на почве ревности, напал с ножом на двух соперников, также 35 и 37 лет.

В результате ревнивец оказался в поликлинике с травмой головы и резанными ранами на руках. А вот его оппонентов с мигалками увезли в больницу. У обоих раны грудных клеток и брюшной полости. Мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Виновник поножовщины задержан и помещен под стражу. Известно, что за его плечами более 10 судимостей. По факту возбуждено новое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU