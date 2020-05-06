2020-05-06T09:32:48+03:00
Происшествия

Ревнивец порезал двух соперников на глазах возлюбленной в Санкт-Петербурге

Все трое оказались госпитализированы, кто в больницу, кто в поликлинику
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец порезал двух мужчин из ревности в Санкт-ПетербургеПетербуржец порезал двух мужчин из ревности в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Настоящие шекспировские страсти развернулись в поселке Шушары, что в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 5 мая 2020 года, в квартире 34-летней местной жительницы произошла жесткая драка с поножовщиной, после которой госпитализированы были трое человек. Всему причиной оказалась мужская ревность.

- В 11:30 часов 5 мая 34-летняя женщина позвонила в 112 и сообщила, что в ее квартире в доме 6 по Вилеровскому переулку происходит ожесточенная драка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда на место прибыли врачи и полиция, то потасовка уже закончилась. Оказалось, что в гостях у женщины находились трое мужчин. Один из них, 35-летний монтажник, в результате ссоры на почве ревности, напал с ножом на двух соперников, также 35 и 37 лет.

В результате ревнивец оказался в поликлинике с травмой головы и резанными ранами на руках. А вот его оппонентов с мигалками увезли в больницу. У обоих раны грудных клеток и брюшной полости. Мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Виновник поножовщины задержан и помещен под стражу. Известно, что за его плечами более 10 судимостей. По факту возбуждено новое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое
Две женщины с коронавирусом умерли в Покровской больнице 5 мая 2020 года
Обязательный масочный режим вводится в Карелии с 10 мая
Женщина с коронавирусом умерла в Санкт-Петербурге спустя месяц болезни
На площади Победы поставили новые фонари и обновили художественную подсветку
Мужчина насмерть забил паяльником жителя деревни в Ленинградской области из-за долга
Ревнивец порезал двух соперников на глазах возлюбленной в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года составили 7 человек
Инвалид-колясочник всадил нож в живот мужчине во время конфликта в Санкт-Петербурге
Японские карпы поселились в маленьком пруду у многоэтажки в Санкт-Петербурге
Стая редких тундровых лебедей попала на видео в Ленинградской области
Самосвал протаранил две легковушки утром на Таллинском шоссе
Погода 6 мая в Санкт-Петербурге: Солнечно и без осадков
Смольный подтвердил, что еще четыре медика в Петербурге умерли от коронавируса
В Ленобласти героев-фронтовиков поздравили персональным парадом
В Петербурге поставили памятник самоизоляции
Губернатор Петербурга проверил, как дезинфицируют вокзалы города
«Шашлычникам», жарившим мясо на Сенной площади, грозит до 15 суток за хулиганство
Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса
Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией