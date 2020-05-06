2020-05-06T10:14:15+03:00
Происшествия

Мужчина насмерть забил паяльником жителя деревни в Ленинградской области из-за долга

Труп он спрятал вместе со своим сыном в канаве у дороги в Кировском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Отец и сын задержаны за жестокое убийство мужчины из-за долга в ЛенобластиОтец и сын задержаны за жестокое убийство мужчины из-за долга в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области полиция задержала отца и сына, подозреваемых в жестоком убийстве мужчины из-за долга. Еще 26 апреля 2020 года в массиве «Грибное» в СНТ «Колпинец» Кировского района был обнаружен труп со связанными ногами и пробитой головой. Им оказался 48-летний житель деревни Колтуши во Всеволожском районе.. 5 мая 2020 года расследование вывело правоохранителей на двух жителей области.

- По подозрению в совершении данного преступления задержали 51-летнего мужчину. Выяснилось, что 25 апреля, находясь в своем гараже около дома 34 по улице Верхняя в деревне Колтуши Всеволожского района, во время конфликта, возникшего на почве долговых обязательств, нанес множественные удары ножом в область шеи и не менее трех ударов металлическим паяльником по голове погибшему, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После этого он вместе со своим 27-летним сыном выкинул одежду и орудия убийства в мусорный бак, а труп завернул в полиэтиленовый мешок, погрузил в автомобиль «Форд Транзит» и вывез тело в Кировский район, где сбросил в канаву у дороги.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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