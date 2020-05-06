На площади Победы поставили новые фонари и обновили художественную подсветку

6 Май 2020 2020-05-06T10:26:26+03:00

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Площадь Победы, что в Московском районе Санкт-Петербурга, в преддверии 9 мая засияла новыми красками. Точнее новым светом. Здесь, силами специалистов «Ленсвета» и ассоциации «Невский свет» полностью обновили систему освещения.

- Старые ламповые светильники, стоявшие по периметру площади, которые уже не отвечают нормативам освещения проезжей части, заменили на светодиодные. Новые выглядят точно также, но не рассеивают свет, а освещают площадь прямым световым потоком. На сегодня это самые мощные светодиодные светильники в городе, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Всего обновили 17 фонарей, на которых вдобавок смонтировали декоративную подсветку в цветах российского флага.

Конечно не забыт и Монумент героическим защитникам Ленинграда, стоящий в центре площади. Его архитектурно-художественную подсветку также обновили. Периметр памятника и его центральная часть – Разорванное кольцо – теперь освещают новые энергосберегающие светильники. Они не только дают более яркий и точный поток света, но и экономят электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU