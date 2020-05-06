Женщина с коронавирусом умерла в Санкт-Петербурге спустя месяц болезни
В Санкт-Петербурге умерла очередная местная жительница с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Женщина скончалась утром во вторник, 5 мая 2020 года, в Покровской больнице.
- В Покровкой больнице скончалась 91-летняя женщина с подтвержденным диагнозом Covid-19. Смерть наступила в 8:51 часов во вторник, 5 мая, в кардиохирургическом отделении медучреждения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Известно, что пенсионерка была госпитализирована «неотложкой» еще 8 апреля 2020 года из дома, расположенного на улице Фаворского. У нее был подтвержденный коронавирус, также диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Известно, что 4 мая у нее началось желудочно-кишечное кровотечение.
Труп помещен в морг Покровской больницы. На данный момент разыскиваются родственники умершей, чтобы сообщить им о кончине женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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