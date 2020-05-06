Женщина с коронавирусом умерла в Санкт-Петербурге спустя месяц болезни

6 Май 2020 2020-05-06T10:30:41+03:00

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В Санкт-Петербурге умерла очередная местная жительница с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Женщина скончалась утром во вторник, 5 мая 2020 года, в Покровской больнице.

- В Покровкой больнице скончалась 91-летняя женщина с подтвержденным диагнозом Covid-19. Смерть наступила в 8:51 часов во вторник, 5 мая, в кардиохирургическом отделении медучреждения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что пенсионерка была госпитализирована «неотложкой» еще 8 апреля 2020 года из дома, расположенного на улице Фаворского. У нее был подтвержденный коронавирус, также диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Известно, что 4 мая у нее началось желудочно-кишечное кровотечение.

Труп помещен в морг Покровской больницы. На данный момент разыскиваются родственники умершей, чтобы сообщить им о кончине женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU