Обязательный масочный режим вводится в Карелии с 10 мая

6 Май 2020 2020-05-06T10:51:34+03:00

Это касается всех приезжих, а также жителей крупных городов республики

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С 10 мая в крупных городах Карелии вводится обязательный масочный режим. Носить индивидуальные средства защиты должны все жители населенных пунктов, а также приезжие из других регионов России. Причем они обязаны носить маски на всей территории республики.

- С 10 мая обязательно надевать защитные маски при посещении общественных мест (магазины, аптеки, больницы и поликлиники, органы власти, местного самоуправления) в следующих городах: Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Костомукша, Кемь, Беломорск, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Олонец, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Кроме того, что приезжие россияне должны всегда носить маску, им обязательно нужно иметь результаты теста на коронавирус до визита в Карелию. Речь идет о командировочных, направленных по работе. Въезд простых туристов в республику ограничен. Их поместят на 2-недельный карантин.

Зато с 7 мая вводятся послабления для местных жителей. Им теперь разрешены загородные прогулки, но только в одиночку или семьей. Также можно гулять на дачах и малых поселках с населением меньше 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU