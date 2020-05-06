Две женщины с коронавирусом умерли в Покровской больнице 5 мая 2020 года

6 Май 2020 2020-05-06T10:56:32+03:00

Три женщины умерли в Покровской больнице, у двух нашли коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Стало известно о двух новых смертях больных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Одна из них произошла поздно вечером 4 мая, вторая рано утром 5 мая 2020 года. Все скончались в Покровской больнице.

- В 22:10 часов 4 мая в Покровской больнице умерла 63-летняя женщина с коронавирусом. Изначально она была госпитализирована в больницу святой Елизаветы 14 апреля с диагнозом острая, двухсторонняя полисегментарная внебольничная вирусная пневмония, COVID+, СД-2, декомпенсация дыхательных путей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Около 9 часов утра 5 мая в Покровской больнице умерла 91-летняя женщина с подтвержденным диагнозом Covid-19. Известно, что пенсионерка была госпитализирована «неотложкой» еще 8 апреля 2020 года. У нее был подтвержденный коронавирус, также диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Известно, что 4 мая у нее началось желудочно-кишечное кровотечение.

Еще одна 91-летняя пенсионерка умерла в 20 часов вечера 4 мая в той же больнице. У нее была внебольничная правосторонняя среднедолевая пневмония , дыхательная недостаточность 1 степени, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Женщину госпитализировали 3 мая. Коронавирус пока что не был подтвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU