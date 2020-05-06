Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое

6 Май 2020 2020-05-06T11:10:23+03:00

В Петербурге умерли еще три человека с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года

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Еще на три человека увеличилось официальное количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге. На 6 мая 2020 года их число достигло 40. Обновленную статистику по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией привел федеральный оперативный штаб.

- По состоянию на 10:35 6 мая в Санкт-Петербурге зафиксировано 312 новых заболевших COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 5884 человека. 1532 вылечились, 40 умерли, - сообщает Оперштаб.

В состоянии активной фазы болезни на данный момент находятся 4312 петербуржцев.

Пока Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга не комментирует новые смертельные случаи, обычно информация о возрасте умерших и сопутствующих причинах смерти приходит в течение дня.

Напомним, что 5 мая Смольный подтвердил смерть еще четверых медработников от коронавируса. Две смерти произошли в конце апреля, одна - 2 мая и последним умер старший врач Городской станции скорой помощи. Владимир Манькович скончался 4 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU