2020-05-06T11:14:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На 6 мая 2020 года выздоровели еще 64 пациента
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге, 64 выздоровелиБолее 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге, 64 выздоровелиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, за последние сутки в городе были обследованы на инфекцию 4594 человека. Также утром 6 мая 2020 года стало известно о 312 новых зараженных.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5884 случаев заражения COVID-19. Умерло 40 человек, трое за последние сутки. Выздоровело 1532 человека, из них 64 пациента были выписаны накануне, - сообщили в комитете здравоохранения города.

По сей день на карантине находится 3281 человек. Из них 123 - в обсерваторе, 445 - на самоизоляции, 2713 – после контакта с зараженными или потенциально заболевшими.

Также обработано 1109 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 829 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 67 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое
Две женщины с коронавирусом умерли в Покровской больнице 5 мая 2020 года
Обязательный масочный режим вводится в Карелии с 10 мая
Женщина с коронавирусом умерла в Санкт-Петербурге спустя месяц болезни
На площади Победы поставили новые фонари и обновили художественную подсветку
Мужчина насмерть забил паяльником жителя деревни в Ленинградской области из-за долга
Ревнивец порезал двух соперников на глазах возлюбленной в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года составили 7 человек
Инвалид-колясочник всадил нож в живот мужчине во время конфликта в Санкт-Петербурге
Японские карпы поселились в маленьком пруду у многоэтажки в Санкт-Петербурге
Стая редких тундровых лебедей попала на видео в Ленинградской области
Самосвал протаранил две легковушки утром на Таллинском шоссе
Погода 6 мая в Санкт-Петербурге: Солнечно и без осадков
Смольный подтвердил, что еще четыре медика в Петербурге умерли от коронавируса
В Ленобласти героев-фронтовиков поздравили персональным парадом
В Петербурге поставили памятник самоизоляции
Губернатор Петербурга проверил, как дезинфицируют вокзалы города
«Шашлычникам», жарившим мясо на Сенной площади, грозит до 15 суток за хулиганство
Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса
Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией