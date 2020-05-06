Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

6 Май 2020 2020-05-06T11:14:25+03:00

Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге, 64 выздоровели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, за последние сутки в городе были обследованы на инфекцию 4594 человека. Также утром 6 мая 2020 года стало известно о 312 новых зараженных.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5884 случаев заражения COVID-19. Умерло 40 человек, трое за последние сутки. Выздоровело 1532 человека, из них 64 пациента были выписаны накануне, - сообщили в комитете здравоохранения города.

По сей день на карантине находится 3281 человек. Из них 123 - в обсерваторе, 445 - на самоизоляции, 2713 – после контакта с зараженными или потенциально заболевшими.

Также обработано 1109 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 829 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 67 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU