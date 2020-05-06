Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года подтвердил общероссийский Оперативный штаб. За прошедшие сутки в регионе заболел еще 51 человек, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 1200.
- По состоянию на 10:35 6 мая по России зафиксированы еще 10 559 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждены 165 929 случаев заражения. 21 327 (+1462) пациентов выздоровели, а 1537 (+86) умерли, - сообщает Оперштаб.
Больше всего новых случаев заражения в Москве +5858 (85 973 в общем), в Подмосковье +829 (16 590 всего) и в Санкт-Петербурге + 312 (5884 всего).
В Ленинградской области из 1200 общего числа заболевших 266 вылечились, трое скончались, а 931 человек находится в активной стадии болезни.
На 6 мая Ленобласть опустилась на 16-ю строчку в списке российский регионов с наибольшим числом заболеваний коронавирусом.
Напомним, что накануне в семи районах Ленобласти был введен обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU