2020-05-06T11:48:08+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года
Петр КИБЕР
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В Ленинградской области подтвердили еще 51 случай коронавируса.В Ленинградской области подтвердили еще 51 случай коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года подтвердил общероссийский Оперативный штаб. За прошедшие сутки в регионе заболел еще 51 человек, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 1200.

- По состоянию на 10:35 6 мая по России зафиксированы еще 10 559 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждены 165 929 случаев заражения. 21 327 (+1462) пациентов выздоровели, а 1537 (+86) умерли, - сообщает Оперштаб.

Больше всего новых случаев заражения в Москве +5858 (85 973 в общем), в Подмосковье +829 (16 590 всего) и в Санкт-Петербурге + 312 (5884 всего).

В Ленинградской области из 1200 общего числа заболевших 266 вылечились, трое скончались, а 931 человек находится в активной стадии болезни.

На 6 мая Ленобласть опустилась на 16-ю строчку в списке российский регионов с наибольшим числом заболеваний коронавирусом.

Напомним, что накануне в семи районах Ленобласти был введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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