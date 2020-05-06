Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга

6 Май 2020 2020-05-06T11:49:37+03:00

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В Санкт-Петербурге в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, появилась доставка обедов для местных жителей. Как стало известно в среду, 6 мая 2020 года, готовые блюда развозят волонтеры из центра, помогающего людям, оказавшимся в трудной ситуации во время режима самоизоляции.

- Ежедневно, начиная с конца апреля, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают помощь в виде готовых обедов из нескольких блюд. Каждый день в назначенное время волонтеры доставляют обеденные наборы, а также помогают с покупкой товаров первой необходимости, - рассказали в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Доставка организована по инициативе секретаря Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова Волонтерским центром «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Петербуржцы могут обратиться в волонтерский центр по любому вопросу:

- позвонив по телефонам: 8 (812) 571-97-38; 8-931-350-08-20;

- написав письмо по электронной почте (op@spb.er.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU