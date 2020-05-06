Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов

6 Май 2020 2020-05-06T12:22:38+03:00

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Со вторника, 5 мая два отделения Гатчинской клинической больницы перестали принимать новых пациентов и перешли на закрытый режим работы. Причиной, как сообщает руководство клиники в соцсетях, стала неблагоприятная эпидобстановка.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 5 мая временно приостанавливается прием пациентов в кардиологическое и неврологическое отделения терапевтического корпуса Гатчинской КМБ, - сообщается на странице больницы «ВКонтакте».

Новых пациентов будут госпитализировать в другие клиники. А еще раньше в Гатчинской КМБ перестали принимать больных по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям. Неотложную медпомощь перевели в поликлинику «Аэродром» на бульваре Авиаторов в Гатчине.

А взрослым и детям с температурой и признаками ОРВИ следует обращаться в инфекционное отделение Гатчинской КМБ на Рощинской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU