2020-05-06T12:22:38+03:00
Общество

Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов

Причиной стала неблагоприятная эпидобстановка
Петр КИБЕР
Поделиться:
Два отделения Гатчинской больницы закрыли на прием пациентов.Два отделения Гатчинской больницы закрыли на прием пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Со вторника, 5 мая два отделения Гатчинской клинической больницы перестали принимать новых пациентов и перешли на закрытый режим работы. Причиной, как сообщает руководство клиники в соцсетях, стала неблагоприятная эпидобстановка.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 5 мая временно приостанавливается прием пациентов в кардиологическое и неврологическое отделения терапевтического корпуса Гатчинской КМБ, - сообщается на странице больницы «ВКонтакте».

Новых пациентов будут госпитализировать в другие клиники. А еще раньше в Гатчинской КМБ перестали принимать больных по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям. Неотложную медпомощь перевели в поликлинику «Аэродром» на бульваре Авиаторов в Гатчине.

А взрослым и детям с температурой и признаками ОРВИ следует обращаться в инфекционное отделение Гатчинской КМБ на Рощинской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое
Две женщины с коронавирусом умерли в Покровской больнице 5 мая 2020 года
Обязательный масочный режим вводится в Карелии с 10 мая
Женщина с коронавирусом умерла в Санкт-Петербурге спустя месяц болезни
На площади Победы поставили новые фонари и обновили художественную подсветку
Мужчина насмерть забил паяльником жителя деревни в Ленинградской области из-за долга
Ревнивец порезал двух соперников на глазах возлюбленной в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 6 мая 2020 года составили 7 человек
Инвалид-колясочник всадил нож в живот мужчине во время конфликта в Санкт-Петербурге
Японские карпы поселились в маленьком пруду у многоэтажки в Санкт-Петербурге
Стая редких тундровых лебедей попала на видео в Ленинградской области
Самосвал протаранил две легковушки утром на Таллинском шоссе
Погода 6 мая в Санкт-Петербурге: Солнечно и без осадков
Смольный подтвердил, что еще четыре медика в Петербурге умерли от коронавируса
В Ленобласти героев-фронтовиков поздравили персональным парадом
В Петербурге поставили памятник самоизоляции
Губернатор Петербурга проверил, как дезинфицируют вокзалы города
«Шашлычникам», жарившим мясо на Сенной площади, грозит до 15 суток за хулиганство
Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса
Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией