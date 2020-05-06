2020-05-06T12:42:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске

На данный момент обследоваться на COVID-19 можно в пяти лабораториях Карелии
Лилия КОЗЛОВА
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Пятая лаборатория начала тестировать на коронавирус жителей КарелииПятая лаборатория начала тестировать на коронавирус жителей КарелииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В городе Петрозаводск, что находится в Карелии, еще одна лаборатория приступила к тестированию на коронавирус. Как стало известно в среду, 6 мая 2020 года, обследования начались в республиканском противотуберкулезном диспансере. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, лаборатория уже получила первую партию тестов нового образца.

- Исследования будут выполняться на специальном анализаторе ПЦР (полимеразная цепная реакция). Процесс диагностики является полностью автоматизированным и занимает всего 50 минут, - рассказали в администрации Карелии.

Таким образом, в Карелии исследования на коронавирус выполняются уже в пяти лабораториях: Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия, Республиканской инфекционной больницы, Республиканского кожно-венерологического диспансера, лаборатории системы УФСИН по Карелии, Республиканского противотуберкулезного диспансера.

За все время с начала пандемии в Карелии выполнено более 18,9 тысяч тестов. Коронавирус подтвердился у 110 жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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