2020-05-06T12:46:53+03:00
Общество

Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке

Рабочие болгаркой спилили стальное основание, на которой держался арт-объект
Петр КИБЕР
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Памятник самоизоляции простоял в Пискаревском парке всего один день. Фото: vk.com/spb_todayПамятник самоизоляции простоял в Пискаревском парке всего один день. Фото: vk.com/spb_today
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Одним неформальным арт-объектом в Санкт-Петербурге стало меньше. Коммунальщики Калининского района за пару минут расправились с «Памятником самоизоляции», появившимся накануне в Пискаревском парке.

- Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия «Калининское» и с помощью болгарки срезала трубу у основания, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

О появлении памятника чиновники сообщили и в полицию, но поскольку ущерба парку конструкция не нанесла, то дела заводить не стали.

Напомним, что работа неизвестного художника называлась «Самоизоляция 2020» и представляла собой металлический куб, в котором упершись ногой в стену сидит человек, а рядом с ним его кошка.

Творение символизировало людей, которые вынуждены переживать карантин в четырех стенах своей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
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