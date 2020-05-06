Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Одним неформальным арт-объектом в Санкт-Петербурге стало меньше. Коммунальщики Калининского района за пару минут расправились с «Памятником самоизоляции», появившимся накануне в Пискаревском парке.
- Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия «Калининское» и с помощью болгарки срезала трубу у основания, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
О появлении памятника чиновники сообщили и в полицию, но поскольку ущерба парку конструкция не нанесла, то дела заводить не стали.
Напомним, что работа неизвестного художника называлась «Самоизоляция 2020» и представляла собой металлический куб, в котором упершись ногой в стену сидит человек, а рядом с ним его кошка.
Творение символизировало людей, которые вынуждены переживать карантин в четырех стенах своей квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU