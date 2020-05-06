Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума

6 Май 2020 2020-05-06T13:02:04+03:00

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Город на Неве установил очередной антирекорд по соблюдению карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года на 12:50 часов составил всего 1,9 балла. Это самый низкий показатель за все время с тех пор, как были введены ограничения.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге начал резко снижаться с 9 часов утра, когда он составил 2,6 балла, и уже к полудню окончательно рухнул до 2 баллов, а после и вовсе до 1,9 балла. Это означает, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Настолько низкого показателя в Петербурге еще не было. Вероятно это связано с теплой, солнечной погодой, которая установилась в последние дни, а также приближением окончания длинных выходных дней.

Однако напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Северной столице 5884 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU