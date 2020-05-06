2020-05-06T13:02:04+03:00
Общество

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума

Показатель нахождения жителей города на Неве дома упал до 1,9 балла
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года упал до 2 балловИндекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года упал до 2 балловФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Город на Неве установил очередной антирекорд по соблюдению карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года на 12:50 часов составил всего 1,9 балла. Это самый низкий показатель за все время с тех пор, как были введены ограничения.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге начал резко снижаться с 9 часов утра, когда он составил 2,6 балла, и уже к полудню окончательно рухнул до 2 баллов, а после и вовсе до 1,9 балла. Это означает, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Настолько низкого показателя в Петербурге еще не было. Вероятно это связано с теплой, солнечной погодой, которая установилась в последние дни, а также приближением окончания длинных выходных дней.

Однако напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Северной столице 5884 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг
Реконструкцию аэропорта Пулково отложат из-за коронавируса
Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга
Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге
Стало известно, где 6 мая 2020 года в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге
Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленинградкой области
КАД Петербурга украсили к 75-летию Победы
Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года
«Севкабель» переедет на «Кировский завод» в Санкт-Петербурге
16 стационаров Петербурга принимают больных с коронавирусом
Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти
Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое