2020-05-06T13:21:59+03:00
Происшествия

Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге

Мужчина попал в больницу после задержания, пожаловавшись на плохое самочувствие
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Таксист попал в больницу после ареста по подозрении в развращении школьницы в Санкт-ПетербургеТаксист попал в больницу после ареста по подозрении в развращении школьницы в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Санкт-Петербурга нашла мужчину, который подозревается в том, что на протяжении долгого времени писал развратные sms-сообщения 14-летней школьнице. 40-летняя мать девочки обратилась к правоохранителям с заявлением о преступлении 4 мая 2020 года. В этот же день следователи нашли, кто является автором похабных сообщений.

- Около 22 часов 4 мая полиция задержала гражданина республики Азербайджан, который работает водителем такси, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мать девочки в январе 2020 года пользовалась вызывала такси с телефона дочери и связывалась по нему с таксистом, который и оказался задержанным. Видимо, именно так мужчина и сохранил телефон школьницы, чтобы использовать в своих целях.

По факту было возбуждено уголовное дело. А вот сам таксист после этого попал в больницу. После задержания, вечером 5 мая, он пожаловался на самочувствие и был доставлен в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг
Реконструкцию аэропорта Пулково отложат из-за коронавируса
Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга
Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге
Стало известно, где 6 мая 2020 года в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге
Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленинградкой области
КАД Петербурга украсили к 75-летию Победы
Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года
«Севкабель» переедет на «Кировский завод» в Санкт-Петербурге
16 стационаров Петербурга принимают больных с коронавирусом
Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти
Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое