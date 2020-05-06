Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга нашла мужчину, который подозревается в том, что на протяжении долгого времени писал развратные sms-сообщения 14-летней школьнице. 40-летняя мать девочки обратилась к правоохранителям с заявлением о преступлении 4 мая 2020 года. В этот же день следователи нашли, кто является автором похабных сообщений.
- Около 22 часов 4 мая полиция задержала гражданина республики Азербайджан, который работает водителем такси, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что мать девочки в январе 2020 года пользовалась вызывала такси с телефона дочери и связывалась по нему с таксистом, который и оказался задержанным. Видимо, именно так мужчина и сохранил телефон школьницы, чтобы использовать в своих целях.
По факту было возбуждено уголовное дело. А вот сам таксист после этого попал в больницу. После задержания, вечером 5 мая, он пожаловался на самочувствие и был доставлен в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU