Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти
Серьезное ДТП с шестью пострадавшими произошло утром 6 мая на Гостилицком шоссе под Петербургом. Здесь столкнулись встречные «Лэнд Ровер» и «Лада Калина». В последней ехали водитель и четверо пассажиров. Все они получили тяжелые травмы.
- 6 мая около 10:00 в Ломоносовском районе Ленинградской области на 7 км. автодороги Петродворец-Кейкино водитель автомобиля «Лада Калина», при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному транспорту, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате нарушения в «Ладу» влетел ехавший навстречу внедорожник. От сильного удара сидевшие в «Калине» пятеро молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.
57-летний шофер «Лэнд Ровера» также пострадал, но не так сильно. Первую помощь людям оказали военные из расположенной рядом части.
Из-за аварии на Гостилицком шоссе на некоторое время собиралась пробка. Сейчас посдедствия ДТП устранены, в причинах аварии разбирается ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU