Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти

6 Май 2020 2020-05-06T13:49:05+03:00

В Ленобласти тяжело пострадали пять человек из "Лады". Фото: vk.com/dorinspb

Все они ехали в «Ладе», водитель которой не уступил дорогу джипу

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Серьезное ДТП с шестью пострадавшими произошло утром 6 мая на Гостилицком шоссе под Петербургом. Здесь столкнулись встречные «Лэнд Ровер» и «Лада Калина». В последней ехали водитель и четверо пассажиров. Все они получили тяжелые травмы.

- 6 мая около 10:00 в Ломоносовском районе Ленинградской области на 7 км. автодороги Петродворец-Кейкино водитель автомобиля «Лада Калина», при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному транспорту, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате нарушения в «Ладу» влетел ехавший навстречу внедорожник. От сильного удара сидевшие в «Калине» пятеро молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

57-летний шофер «Лэнд Ровера» также пострадал, но не так сильно. Первую помощь людям оказали военные из расположенной рядом части.

Из-за аварии на Гостилицком шоссе на некоторое время собиралась пробка. Сейчас посдедствия ДТП устранены, в причинах аварии разбирается ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU