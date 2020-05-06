2020-05-06T14:23:10+03:00
Общество

16 стационаров Петербурга принимают больных с коронавирусом

Они рассчитаны на 5 833 пациента
Петр КИБЕР
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16 медучреждений Петербурга принимают больных с коронавирусом.16 медучреждений Петербурга принимают больных с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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16 больниц и федеральных медицинских центра Санкт-Петербурга принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Последней, 16-й, стала больница имени Петра Великого, находящаяся в ведении Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. С 5 мая и здесь начали лечить горожан с подозрением на COVID-19.

- В трех корпусах клинической больницы им. Петра Великого перепрофилированы 264 койки, из которых 195 оснащены подводкой кислорода. Оборудованы 24 реанимационные койки, - сообщает пресс-служба Смольного.

На настоящий момент в клинике находится 51 пациент.

А всего мощности 16 стационаров рассчитаны на прием 5833 человек. Именно такое число коек имеется в распоряжении медиков.

В правительстве Петербурга отмечают, что месяц назад, на начальном этапе пандемии, больных с коронавирусом принимала только Боткинская больница в 589 мест и детская больница имени Филатова (362 койки).

Всего по состоянию на 6 мая в Петербурге в активной фазе болезни находятся 4312 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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