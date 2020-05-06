КАД Петербурга украсили к 75-летию Победы

6 Май 2020 2020-05-06T14:47:41+03:00

На двух трансформаторных будках появились граффити с военной тематикой

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9 мая вся Россия будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. И хоть в этом году основные торжества решено отложить из-за коронавируса, праздничные украшения появляются повсеместно. Так, на петербургской КАД граффитисты раскрасили трансформаторные будки в военной тематике.

- Материалом для вдохновения послужили фотографии военных лет, в том числе снимки «Дороги жизни», связывавшей осажденный город с «большой землей» через Ладожское озеро. По его замерзшему льду ходили грузовики ГАЗ-АА, известные в народе как «полуторка» и ставшие еще одним символом жизни блокадного Ленинграда, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Две украшенные граффити подстанции расположены на 48-м и 111-м километрах внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Ленинградской улицей и трассой Сойкино - Малая Ижора.

Кроме этого в честь Дня Победы на федеральных автодорогах в Ленобласти появились поздравительные плакаты и растяжки.

Одну из трансформаторных будок украсила легендарная полуторка. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

ИСТОЧНИК KP.RU