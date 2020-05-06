2020-05-06T14:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года

Среди умерших двое мужчин и женщина, все старше 60 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Подтверждены еще три смерти от коонавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 годаПодтверждены еще три смерти от коонавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года стало известно еще о трех новых смертях от коронавируса. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 после обследования умерших, подтвердила причины кончины.

- Мужчины 69 и 64 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени Боткина. Женщина 73 лет скончалась в Введенской городской клинической больнице. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также ранее «КП-Петербург» писала еще о двух женщинах, умерших 4 и 5 мая, у которых при жизни был подтвержден коронавирус. Заключение комиссии по данным случаям будет позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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