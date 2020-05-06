Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге

6 Май 2020 2020-05-06T15:08:20+03:00

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В Санкт-Петербурге ученику старших классов предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В среду, 6 мая 2020 года, следственный комитет объявил о том, что 16-летний ученик 8 класса работал так называемым «закладчиком».

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый был задержан сотрудниками полиции 27 апреля 2020 года на территории Кировского района во время совершения «закладок» наркотического вещества, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

В момент задержания у мальчика при себе были свертки. Общая масса наркотического вещества составила не менее 15 граммов.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование по данному уголовному делу продолжается. По данной статье предусмотрено наказание – тюремное заключение от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU