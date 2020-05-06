2020-05-06T15:08:20+03:00
Происшествия

Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге

16-летний парень стал фигурантом уголовного расследования
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
16-летнего парня обвинили в закладке наркотиков в Петербурге16-летнего парня обвинили в закладке наркотиков в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге ученику старших классов предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В среду, 6 мая 2020 года, следственный комитет объявил о том, что 16-летний ученик 8 класса работал так называемым «закладчиком».

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый был задержан сотрудниками полиции 27 апреля 2020 года на территории Кировского района во время совершения «закладок» наркотического вещества, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

В момент задержания у мальчика при себе были свертки. Общая масса наркотического вещества составила не менее 15 граммов.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование по данному уголовному делу продолжается. По данной статье предусмотрено наказание – тюремное заключение от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг
Реконструкцию аэропорта Пулково отложат из-за коронавируса
Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга
Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге
Стало известно, где 6 мая 2020 года в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге
Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленинградкой области
КАД Петербурга украсили к 75-летию Победы
Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года
«Севкабель» переедет на «Кировский завод» в Санкт-Петербурге
16 стационаров Петербурга принимают больных с коронавирусом
Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти
Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое