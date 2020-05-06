Стало известно, где 6 мая 2020 года в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные о том, где 6 мая 2020 года были найдены новые случаи коронавируса. Всего в список вошли 22 населенных пункта, где заболел 51 человек.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 51 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Пикалево, Селиваново, Сясьстрой (Бокситогорский район);
- Всеволожск, Сертолово, Щеглово, поселок им. Морозова (Всеволожский район);
- Гатчина, Высокоключевой, Сиверский, Вырица, Коммунар, Белогорка, Сяськелево, Сусанино, Чаща, Большие Борницы, Семрино, Выра (Гатчинский район);
- Усть-Луга (Кингисеппский район);
- Старые Заводы (Ломоносовский район);
- Тельмана (Тосненский район).
Напомним, что по состоянию на утро 6 мая в Ленинградской области зафиксировано 1200 случаев заболевания коронавирусом. 266 человек вылечились, трое скончались. 931 больной находится в активной фазе.
ИСТОЧНИК KP.RU