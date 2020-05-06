2020-05-06T15:44:06+03:00
Общество

Реконструкцию аэропорта Пулково отложат из-за коронавируса

Работы стоимостью 500 миллионов евро перенесут на осень, а то и позднее
Петр КИБЕР
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Реконструкцию Пулково могут отложить из-за коронавируса.Реконструкцию Пулково могут отложить из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пандемия коронавируса больно ударила по всем отраслям экономики. Одной из самых пострадавших оказалась транспортная. Из-за резкого падения пассажиропотока были пересмотрены многие бизнес планы. В число отложенных до лучших времен оказалась и реконструкция петербургского аэропорта Пулково.

- Вопрос находится на стадии обсуждения с петербургским правительством. Ожидается, что сроки продлят до осени 2020 года, хотя изначально проект был запланирован на весну текущего года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы».

Напомним, что изначально рассматривались три варианта реконструкции Пулково с увеличением пропускной способности до 20 миллионов (до 35 в перспективе) пассажиров в год. В итоге был выбран самый экономичный вариант с объемом инвестиций в 500 миллионов евро.

По действующим планам в Пулково построят еще одну рулежную дорожку для самолетов, новую базу для аэродромных служб, сделают накопители у выходов к перронным автобусам, установят автоматические стойки сдачи багажа. В северной галерее терминала появятся телескопические трапы, а в южной - новые переходы и перрон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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