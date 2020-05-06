2020-05-06T15:47:57+03:00
Общество

Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг

7 мая ожидается северный ветер и до плюс 14 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Небольшой дождь ожидается 7 мая в ЛенобластиНебольшой дождь ожидается 7 мая в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С начала мая в Северной столице и во всем регионе установилась прекрасная, солнечная погода. Жаркое весеннее солнце в Ленинградской области в четверг, 7 мая 2020 года, немного остудил небольшой дождь. Осадки пройдутся почти во всем районам области.

- В четверг в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью существенно без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается северный, северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха же будет положительной: ночью плюс 1-6 градусов, а днем поднимется до плюс 9-14 градусов.

В Петербурге четверг пройдет без осадков, а температура воздуха ночью окажется выше – 4-6 градусов тепла, днем – плюс 11-13 градусов. По прогнозам синоптиков небольшой дождь в город придет лишь 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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