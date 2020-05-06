2020-05-06T15:58:52+03:00
Общество

Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге

Система работает каждый год в теплое время, чтобы скрывать «аромат» сточных вод
Лилия КОЗЛОВА
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На полигоне «Северный» включены распылители реагента для блокировки посторонних запахов в Санкт-ПетербургеНа полигоне «Северный» включены распылители реагента для блокировки посторонних запахов в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге на полигоне «Северный» включены распылители реагента для блокировки посторонних запахов. Они были запущены в среду, 6 мая 2020 года, после проведения плановых профилактических работ. Систему включают ежегодно весной, как только устанавливается положительная температура воздуха.

- Распылители, расположенные на участке полигона у КАД, функционируют при положительных температурах в автоматическом режиме по метеодатчикам. В случае движения ветра в сторону жилых массивов система активирует подачу и мелкодисперсное распыление по периметру полигона специального аэрозоля. Реагенты, которые в нем содержатся, состоят из спектра компонентов, основанных на комбинации натуральных и синтетических масел, – они способны химически нейтрализовать в том числе аммиак, сероводород и меркаптаны, - рассказали в «Водоканале».

Сам аэрозоль безопасен для человека. Система дезодорирования установлена для обеспечения гарантированной защиты жителей Приморского и других близлежащих районов города от любой вероятности возникновения неприятного запаха.

С 2007 года на полигон «Северный» прекращен завоз осадка сточных вод – он проходит термическую обработку на заводах по утилизации осадка. В результате естественной минерализации почти все иловые площадки полигона заросли кустарниками и травой. С 2018 года здесь идет реализация проекта по ликвидации гидротехнических сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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