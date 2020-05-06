2020-05-06T16:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге

57 работников с начала мая 2020 года ушли на самоизоляцию
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге четыре сотрудника Водоканала заболели коронавирусомВ Петербурге четыре сотрудника Водоканала заболели коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга у четверых сотрудников подтвердился коронавирус. Об этом стало известно в среду, 6 мая 2020 года. Отмечается, что эти работники трудились на удаленном филиале, и заверили, что система очистки гарантирует эпидемиологическую безопасность водоснабжения.

- 57 сотрудников филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Транспорт и логистика» с начала этого месяца перешли на самоизоляцию, - пишут «Невские новости».

На предприятии проходит выборочное тестирование сотрудников на коронавирус. Инфекцию выявили у тех работников, которых своевременно изолировали из-за появившихся симптомов болезни. Определены контактные лица и границы очага. В очаге проведена дезинфекция с применением специальных средств.

Отмечается, что выявленные случаи не касаются работников на основных сооружениях филиалов водоснабжения и водоотведения, данные объекты находятся в чистой санитарной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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