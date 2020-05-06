2020-05-06T16:44:21+03:00
Дом. Семья

Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области

Голодное животное удалось быстро выманить едой
Лилия КОЗЛОВА
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Кошку спасли из дупла в дереве в Ленинградской области / Фото: КошкиспасКошку спасли из дупла в дереве в Ленинградской области / Фото: Кошкиспас
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В Луге, Ленинградской области спасли кота, который пять дней просидел на дереве, при этом прятался не просто в кроне, а в дупле. В среду, 6 мая 2020 года, сотрудники организации по помощи животным, оказавшимся в западне, «Кошкиспас», рассказали, как вызволяли «пушистого птенчика».

- По приезду заявительница из окна указала на огромное дерево, на котором однако не было кота… Заявительница уверяла, что еще утром кот был на ветке! Возможно он спрятался в дупле, к которому местные жители соорудили деревянный помост, - поведали спасатели.

Женщина сказала, что кот обитает на дереве уже пятый день, поэтому спасатели ринулись подниматься на уровень третьего этажа по стволу до дупла, где и сидел заточенец.

- Кошка хоть и выглядывала иногда с интересом, но все же пряталась где-то внутри и схватить ее не получалось. В ход пошел мягкий корм, выложенный на край дупла. Корм был тут же сметен вчистую, кошка осмелела, высунулась побольше и перестала бояться. Тут и удалось ее взять и посадить в переноску, - пишут «Кошкиспас».

В итоге кошечка отдохнула в подъезде дома, где ей налили воды и угостили сосисками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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