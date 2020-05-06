Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Петербургские полицейские нашли и задержали вероятного организатора шумной и многолюдной вечеринки, которая прогремела на весь город 2 мая. Тогда сотни молодых людей на машинах, с кальянами и громкой музыкой собрались у «Газпром Арены», наплевав на все карантинные нормы. Видео и фото было щедро «рассыпано» по соцсетям.
- По результатам проверки информации о массовом мероприятии – сходке стритрейсеров в ночь на 2 мая, полицейские установили личность организатора события. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Парня вычислили по номеру его «Мерседеса», на котором он красовался во время тусовки. Сотрудники ДПС остановили иномарку днем 5 мая на Васильевском острове и доставили водителя в отделение. Там с молодого человека взяли объяснения.
В Петербурге задержали возможного организатора дрифт-вечеринки у "Газпром Арены".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Также установлены еще трое предполагаемых организаторов вечеринки.
Впрочем, в полиции не уточняют, что грозит молодым людям. И даже если их причастность докажут, то за организацию массового мероприятия во время карантина максимальное наказание составляет штраф до 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU