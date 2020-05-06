2020-05-06T16:56:14+03:00
Общество

Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»

Тусовка с десятками машин, музыкой и дрифтом под опорами ЗСД прошла в ночь на 2 мая [видео]
Петр КИБЕР
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Полиция нашла предполагаемого организатора шумной вечеринки на Крестовском острове.Полиция нашла предполагаемого организатора шумной вечеринки на Крестовском острове.Фото: СОЦСЕТИ
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Петербургские полицейские нашли и задержали вероятного организатора шумной и многолюдной вечеринки, которая прогремела на весь город 2 мая. Тогда сотни молодых людей на машинах, с кальянами и громкой музыкой собрались у «Газпром Арены», наплевав на все карантинные нормы. Видео и фото было щедро «рассыпано» по соцсетям.

- По результатам проверки информации о массовом мероприятии – сходке стритрейсеров в ночь на 2 мая, полицейские установили личность организатора события. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Парня вычислили по номеру его «Мерседеса», на котором он красовался во время тусовки. Сотрудники ДПС остановили иномарку днем 5 мая на Васильевском острове и доставили водителя в отделение. Там с молодого человека взяли объяснения.

В Петербурге задержали возможного организатора дрифт-вечеринки у "Газпром Арены".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Также установлены еще трое предполагаемых организаторов вечеринки.

Впрочем, в полиции не уточняют, что грозит молодым людям. И даже если их причастность докажут, то за организацию массового мероприятия во время карантина максимальное наказание составляет штраф до 30 тысяч рублей.

Петербуржцы устроили ночной дрифт во время режима самоизоляции.Встреча автолюбителей состоялась несмотря на продолжающийся в городе режим самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
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