Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»

6 Май 2020 2020-05-06T16:56:14+03:00

Тусовка с десятками машин, музыкой и дрифтом под опорами ЗСД прошла в ночь на 2 мая [видео]

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Петербургские полицейские нашли и задержали вероятного организатора шумной и многолюдной вечеринки, которая прогремела на весь город 2 мая. Тогда сотни молодых людей на машинах, с кальянами и громкой музыкой собрались у «Газпром Арены», наплевав на все карантинные нормы. Видео и фото было щедро «рассыпано» по соцсетям.

- По результатам проверки информации о массовом мероприятии – сходке стритрейсеров в ночь на 2 мая, полицейские установили личность организатора события. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Парня вычислили по номеру его «Мерседеса», на котором он красовался во время тусовки. Сотрудники ДПС остановили иномарку днем 5 мая на Васильевском острове и доставили водителя в отделение. Там с молодого человека взяли объяснения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777341" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержали возможного организатора дрифт-вечеринки у "Газпром Арены".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Также установлены еще трое предполагаемых организаторов вечеринки.

Впрочем, в полиции не уточняют, что грозит молодым людям. И даже если их причастность докажут, то за организацию массового мероприятия во время карантина максимальное наказание составляет штраф до 30 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776818" frameborder="0"></iframe> Петербуржцы устроили ночной дрифт во время режима самоизоляции.Встреча автолюбителей состоялась несмотря на продолжающийся в городе режим самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU