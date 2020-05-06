2020-05-06T17:15:13+03:00
Общество

КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге с 7 мая 2020 года

Ограничения коснутся съездов на развязке с Выборгским шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съездаНа развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съездаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается плановый ремонт дорог. Однако это нравится не всем автомобилистам, так как из-за ограничений на трассах образуются пробки и приходится искать новые маршруты. Так, снова на сутки перекроют КАД. С 7 по 8 мая 2020 года будут закрыты два съезда с Выборгского шоссе.

- В период с 08:00 7 мая до 08:00 8 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе и съезд с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы проводятся в рамках реконструкции северного участка, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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