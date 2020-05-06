Директора «Метростроя» внезапно отпустили под домашний арест до 9 мая
Городской суд Санкт-Петербурга достаточно внезапно изменил меру пресечения бывшему гендиректору «Метростроя» Николая Александрова, которого подозревают в многомиллионных хищениях и растратах при строительстве Фрунзенского радиуса и других объектов подземки.
- Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Фрунзенского районного суда в отношении Николая Александрова, Александрову избран домашний арест по 09.05.2020, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Таким образом, Николай Александров уже сегодня может оказаться дома. Но его спокойная жизнь продлится всего четыре дня, ведь 9 мая суд вновь должен будет определить ему меру пресечения.
Напомним, что экс-директор «Метростроя» проходит обвиняемым сразу по двум делам о растратах. При этом по одному из них 3 апреля Дзержинский районный суд Петербурга оставил Александрова под домашним арестом, а уже на следующий день Фрунзенский суд отправил фигуранта под арест до 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU