Больше 40 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за два дня

6 Май 2020 2020-05-06T17:43:19+03:00

За два дня в Петербурге и Ленобласти поймали больше 40 пьяных водителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Больше сорока водителей, севших за руль в нетрезвом виде, всего за два дня выловили инспектора Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Чтобы пресечь нарушения, полицейские выходили в специальные рейды, останавливали машины и просили людей подуть в трубочку. Некоторые дули, другие – отказывались. И не просто так.

- Со 2 по 4 мая в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен 41 водитель в состоянии алкогольного опьянения, три – под воздействием наркотиков, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Большая часть нарушителей была оформлена по статье административного кодекса за езду в пьяном виде, что влечет за собой штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Но три человека попали под уголовную статью – за езду в пьяном уже будучи лишенным прав.

Еще 19 человек проходить освидетельствование отказались. Им также грозит 30-тысячный штраф и лишение прав до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU