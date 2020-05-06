На трассе «Скандинавия» начали разбирать мост через реку Птичья
Дорожные службы активно взялись за очередной этап реконструкции трассы «Скандинавия» и начали разбирать на ней мост. Переправа в составе федеральной автодороги перекинута через реку Птичья в районе поселка Огоньки. Но с возросшим потоком она не справляется, поэтому ее снесут и построят новый мост.
- Работы на мосту через Птичью ведутся в рамках реконструкции участка автодороги А-181 «Скандинавия» с 65 по 80-й километр, от поселка Огоньки до поворота к поселку Цвелодубово, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».
Прежде, чем разбирать мост, дорожники построили объездной путь, ведь останавливать транспорт на международном шоссе никак нельзя. Ну а после взялись за отбойные молотки и болгарки.
Сперва с моста снимут асфальт, разберут перила, потом пролеты и в конце демонтируют опоры. После этого начнется строительство нового моста шириной 48 метров – по три полосы движения в каждую сторону.
Напомним, что реконструкция «Скандинавии» продлится до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU