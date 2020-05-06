2020-05-06T18:04:29+03:00
Авто

На трассе «Скандинавия» начали разбирать мост через реку Птичья

Для проезда транспорта в районе Огоньков построили обходной путь
Петр КИБЕР
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В районе Огоньков начали разбирать мост, чтобы построить новый. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"В районе Огоньков начали разбирать мост, чтобы построить новый. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
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Дорожные службы активно взялись за очередной этап реконструкции трассы «Скандинавия» и начали разбирать на ней мост. Переправа в составе федеральной автодороги перекинута через реку Птичья в районе поселка Огоньки. Но с возросшим потоком она не справляется, поэтому ее снесут и построят новый мост.

- Работы на мосту через Птичью ведутся в рамках реконструкции участка автодороги А-181 «Скандинавия» с 65 по 80-й километр, от поселка Огоньки до поворота к поселку Цвелодубово, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Прежде, чем разбирать мост, дорожники построили объездной путь, ведь останавливать транспорт на международном шоссе никак нельзя. Ну а после взялись за отбойные молотки и болгарки.

Сперва с моста снимут асфальт, разберут перила, потом пролеты и в конце демонтируют опоры. После этого начнется строительство нового моста шириной 48 метров – по три полосы движения в каждую сторону.

Напомним, что реконструкция «Скандинавии» продлится до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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