2020-05-06T18:26:29+03:00
Общество

«Пробили дно»: Индекс самоизоляции 6 мая в Петербурге падал до 1.8 балла

На улицах города было полным-полно людей
Петр КИБЕР
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6 мая индекс самоизоляции в Петербурге падал до абсолютного минимума.6 мая индекс самоизоляции в Петербурге падал до абсолютного минимума.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга в очередной раз обрушили индекс самоизоляции. Сначала он упал, казалось ниже некуда – до 1,9 балла, что означало «на улицах очень много людей, останьтесь дома». Но горожане не прислушались к предупреждению и вскоре показатель «пробил дно» - упал до 1.8. Минимум зафиксирован в 14:00. Такого низкого уровня в Санкт-Петербурге за время карантина еще не было.

Причиной низкой самодисциплины петербуржцев стала усталость от ограничительных мер и хорошая погода. Тепло и солнце стали катализатором, «выгнавшим» людей на улицы.

Горожане загорали на газонах, гуляли по улицам и, казалось, забыли про опасность «подцепить» смертельно опасную инфекцию.

Даже полиция с пониманием относилась к нарушителям и лишь просила уйти с детской площадки играющих там малышей и их родителей.

Ближе к пяти вечера индекс самоизоляции поднялся до 2.2 баллов. С такими показателями Петербург оказался в числе худших по дисциплине городов-миллионников. В Москве, к примеру, на тот же момент люди сидели по домам на три балла ровно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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