«Пробили дно»: Индекс самоизоляции 6 мая в Петербурге падал до 1.8 балла
Жители Петербурга в очередной раз обрушили индекс самоизоляции. Сначала он упал, казалось ниже некуда – до 1,9 балла, что означало «на улицах очень много людей, останьтесь дома». Но горожане не прислушались к предупреждению и вскоре показатель «пробил дно» - упал до 1.8. Минимум зафиксирован в 14:00. Такого низкого уровня в Санкт-Петербурге за время карантина еще не было.
Причиной низкой самодисциплины петербуржцев стала усталость от ограничительных мер и хорошая погода. Тепло и солнце стали катализатором, «выгнавшим» людей на улицы.
Горожане загорали на газонах, гуляли по улицам и, казалось, забыли про опасность «подцепить» смертельно опасную инфекцию.
Даже полиция с пониманием относилась к нарушителям и лишь просила уйти с детской площадки играющих там малышей и их родителей.
Ближе к пяти вечера индекс самоизоляции поднялся до 2.2 баллов. С такими показателями Петербург оказался в числе худших по дисциплине городов-миллионников. В Москве, к примеру, на тот же момент люди сидели по домам на три балла ровно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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