Бывшую стройплощадку дамбы в Горской начали освобождать под строительство тематического парка
Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал освобождать огромную стройплощадку Комплекса защитных сооружений, а проще говоря, дамбы в Горской. В перспективе здесь должен появиться тематический парк с деловым и научным-производственным центром. Но пока необходимо снести несколько старых корпусов и вывезти мусор.
- В соответствии с планом мероприятий по приведению в надлежащие состояние территории площадки «Горская», а также оказания содействия Комитету по туризму, начата подготовка территории для ее дальнейшего развития, - сообщает пресс-служба ККИ.
Предварительное обследование показало, что на бывшей стройплощадке есть свалки, бытовки, ангары и прочее, что необходимо убрать.
Общая площадь «Горской» - больше миллиона квадратных километров, но пока работы идут на участке в 78 тысяч «квадратов».
В первую очередь начат снос трех зданий. Его закончат за месяц, после чего участок передадут администрации Приморского района.
Точные сроки и планы реализации проекта новой рекреационно-деловой зоны пока не определены.
ИСТОЧНИК KP.RU