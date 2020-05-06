2020-05-06T18:47:53+03:00
Общество

Бывшую стройплощадку дамбы в Горской начали освобождать под строительство тематического парка

Работы идут на участке в 78 тысяч квадратных метров
Петр КИБЕР
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В Горской начали расчищать старую стройплощадку дамбы. Фото: ККИ СПбВ Горской начали расчищать старую стройплощадку дамбы. Фото: ККИ СПб
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Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал освобождать огромную стройплощадку Комплекса защитных сооружений, а проще говоря, дамбы в Горской. В перспективе здесь должен появиться тематический парк с деловым и научным-производственным центром. Но пока необходимо снести несколько старых корпусов и вывезти мусор.

- В соответствии с планом мероприятий по приведению в надлежащие состояние территории площадки «Горская», а также оказания содействия Комитету по туризму, начата подготовка территории для ее дальнейшего развития, - сообщает пресс-служба ККИ.

Предварительное обследование показало, что на бывшей стройплощадке есть свалки, бытовки, ангары и прочее, что необходимо убрать.

Общая площадь «Горской» - больше миллиона квадратных километров, но пока работы идут на участке в 78 тысяч «квадратов».

В первую очередь начат снос трех зданий. Его закончат за месяц, после чего участок передадут администрации Приморского района.

Точные сроки и планы реализации проекта новой рекреационно-деловой зоны пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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