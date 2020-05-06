Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как пройдет празднование 9 мая в городе

6 Май 2020 2020-05-06T19:04:28+03:00

Губернатор рассказал, как пройдет День Победы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как пройдет празднования Дня Победы-2020 в городе на Неве. Детали проведения торжеств глава региона обсудил с командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым.

- Большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате. Все они будут транслироваться в интернете. В этот день на Ростральных колоннах будут зажжены факелы, - сообщает пресс-служба Смольного.

В 10 утра над Петербургом строем пройдут самолеты и вертолеты боевой авиации ЗВО, а в самом городе, в разных районах, весь день будут звучать песни военных лет. Их будут транслировать из армейских машин.

В 19:00 будет объявлена минута молчания, после которой стартует акция «Бессмертный полк», которая в этом году из-за мер эпидемиологической безопасности пройдет в онлайн-формате.

Вместе с этим по городскому телевидению и в соцсетях начнется трансляция праздничного концерта «Музыка Победы. Тебе, Ленинград-Петербург, посвящаем».

А завершением Дня Победы в 22 часа станет артиллерийский салют. Первый залп из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее стрелять будут солдаты Западного военного округа.

Традиционного фейерверка в этот раз не обещают. Это сделано в том числе для того, чтобы жители города остались дома и не выходили на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU